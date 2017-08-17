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Manavgat Gençlik Merkezi 23 Ağustos'ta ihale edilecek



(Fotoğraflı)



Arif Kaplan

ANTALYA (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığının 2016 yılında yatırım programına aldığı Manavgat Gençlik Merkezinin ihalesinin 23 Ağustos 2017 tarihinde yapılacağı bildirildi.

Manavgat Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu bahçesinde 12 bin metrekarelik alana yapılacak olan Manavgat Gençlik Merkezi içerisinde gençlerin ve sporcuların antrenmanlarını yapacakları ve serbest zamanlarını değerlendirecekleri 1 adet spor salonu, müzik, tiyatro, resim, edebiyat akademilerinin yapılacağı derslikler olacak.

Gençlik merkezlerinin gençlerin evi olacağını belirten Ak Parti Manavgat İlçe Başkanı Hasan Öz ,"Her gençlik merkezinin fiziki yapısına ve bulunduğu şehirde imkânları ölçüsünde sportif kurslar, kültürel geziler, sosyal sorumluluk projeleri planlanır. Bu projeler ve akademiler sayesinde gençlerin özgüveni yükselir, işbirliği içerisinde çalışma becerisi gelişir. Aynı zamanda farklı illerden gençleri birbirleriyle kaynaştırır. Turizm Fakültemiz, Manavgat Meslek Yüksek Okulumuz, Kredi Yurtlar Kurumu yurtları ve mevcut spor salonumuzun hemen yanı başına yapılacak olan Gençlik Merkezimiz, aynı zamanda bölgenin gelişimine ve bir cazibe merkezi haline gelmesine katkı sağlayacaktır" dedi.



(ak)



17.08.2017 16:17:05 TSI

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