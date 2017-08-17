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Bingöl'de geçtiğimiz ay 141 kişi istihdam edildi



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) Bingöl İl Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz ay 141 kişi istihdam edildi.

İş-Kur Bingöl İl Müdürlüğü, Temmuz ayına ait faaliyet raporunu kamuoyuyla paylaştı. Raporda, toplum yararına programlar kapsamında 141 kişinin iş sahibi olduğu görüldü. 95 kişiye işsizlik sigortası maaşı bağlatıldığı belirtilen raporda, 748 kişiye iş ve meslek danışmanlığı hizmeti verildiği kaydedildi.

Ayrıca raporda "Mesleki Eğitim Kursları kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde kösele çanta imalatçısı mesleğinde 25 ve aşçı yamağı mesleğinde 25, Karlıova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde halı dokuyucu mesleğinde 25 ve Bilgisayar Destekli Muhasebe mesleğinde 25 kişilik kurs başlatılmıştır. Yine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde çalışanların mesleki eğitimi kursları kapsamında servis komisi mesleğinde 70 kişilik kurs başlatılmıştır.Girişimcilik eğitim programları kapsamında ise 50 kişilik eğitim tamamlanmıştır" denildi.

(YA-HİV-Y)



17.08.2017 16:17:51 TSI

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