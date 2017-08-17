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Belediye Hastanesi hayırseverleri bekliyor



(Fotoğraflı)



Arif Kaplan

ANTALYA (İHA) - Manavgat Belediyesi'nin Çeltikçi yolunda bulunan Belediye Hastanesi inşaatını Akdeniz Üniversitesine devretmesinin ardından inşaatın tamamlanabilmesi için hayırseverler aranmaya başlandı.

Mülkiyeti Maliye hazinesine ait olan Manavgat Belediyesi'ne tahsisli Emek Mahallesi 1766 ada 1 parsel üzerindeki Belediye Hastanesi inşaatının Akdeniz Üniversitesi'ne devri Manavgat Belediye Meclisi tarafından oy birliğiyle kabul edilmiş, Maliye Bakanlığı'nın da onaylamasının ardından yer teslimi yapılmıştı. Zeynel Şenol'un Belediye Başkanlığının son döneminde inşaatına başlanan ve kaba inşaatı bittikten sonra kaderine terk edilen Manavgat Belediye Hastanesi inşaatının mahalli imkanlarla tamamlanmasının ardından Akdeniz Üniversitesi tarafından binada 2 ayrı fakültenin açılacağı bildirildi.

Manavgat'ta Üniversite kurulması konusunda en önemli adım olacak hastane inşaatının tamamlanabilmesi için Manavgatlı hayırseverler bekleniyor.

(ak)



17.08.2017 16:18:15 TSI

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