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24 Çocuk ücretsiz sünnet olacak

17 Ağustos 2017 Perşembe, 16:19
24 Çocuk ücretsiz sünnet olacak

(Fotoğraflı)

Halit Özdemir
DENİZLİ (İHA) - Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Beyağaç Belediyesi öncülüğünde Beyağaç'ta yaşayan 24 çocuğun sünnet işlemleri ücretsiz ve ameliyathane koşullarında gerçekleştirilecek.
Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından Denizli'de başlatılan sünnet etkinlikleri devam ediyor. Kale ilçesinde düzenlenen sünnet organizasyonunun ardından şimdi de Beyağaç ilçesinde yaşayan 24 çocuğun sünnet işlemleri Genel Sekreterliğe bağlı Tavas Devlet Hastanesi'nde gerçekleştiriliyor. Sünnet işlemleri öncesinde sünnet çocuklarının tüm tahlil ve tetkikleri yapılırken işlemler 8'erli 3 grup halinde yapılacak ve 3 gün sürecek.
Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uz. Dr. Berna Öztürk Denizli'de geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da sünnet organizasyonları düzenlediklerini, Kale ilçesinde başlayan sünnet organizasyonlarına Beyağaç ilçesiyle devam ettiklerini söyledi. Sünnet işlemlerinin uzman hekim tarafından genel ameliyathane koşullarında yapılması gerektiğinin altını çizen Öztürk " Beyağaç ilçesinde Denizli Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Sağlığı Merkezi bulunmaktadır. İlçede uzman hekim bulunmadığı için Beyağaç Belediyesi ilçede bulunan çocukların sünnet işlemlerinin gerçekleşmesi için Genel Sekreterliğimize başvurdu. Biz de bu doğrultuda çocuklarımızı birliğimize bağlı Tavas Devlet Hastanesi'ne yönlendirdik. Çocuklarımızın her türlü tahlil ve tetkikleri yapıldı. Sünnet işlemi için çocuklarımız hazırlandı. 3 grup halinde 3 gün sürecek etkinlikle beraber 24 çocuğumuzun sünnet işlemlerini gerçekleştireceğiz. Şimdiden tüm ailelere hayırlı uğurlu olsun. Sünnet etkinliğimizi ilçede şölene dönüştüren Beyağaç Belediye Başkanımız Mustafa Akçay'ı da kutluyorum. Sünnet etkinliklerimiz diğer ilçelerimizle de devam edecek." dedi.

17.08.2017 16:19:09 TSI
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