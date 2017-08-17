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Karesi'de parklara çatılı piknik masaları



(Fotoğraflı)



Hüseyin Tokmak

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de Karesi Belediyesine bağlı Park Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelinde bulunan parklara çatılı piknik masaları yerleştiriyor. devam ediyor. Ekipler, son olarak TOKİ'deki parklara piknik masalarını yerleştirdiler.

Karesi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü parklarda düzenleneme çalışmalarına aralıksız devam ederken, bir yandan da parklardaki oyun gruplarını yenileyen, onaran ekipler aynı zamanda yabani ot temizliği yapıyorlar.

TOKİ Yeni Mahalle park yapım ve düzenleme çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, parka yeni piknik masaları koydu. Ekipler, Düzoaba Mahallesinde de parkın içerisindeki yabani ot temizliği, Paşaalanı, Oruçgazi ve Adnan Menderes Mahallerindeki parklarda çim biçme çalışmalarını sürdürüyor.

(HT



17.08.2017 16:20:30 TSI

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