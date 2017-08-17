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17 Ağustos depreminin yıldönümü

- Kırklareli AFAD Müdürü Muhsin Özer:

- "Müdürlüğümüz depremin 0. dakikasına hazırlıklı olmak prensibi ile hareket etmektedir"



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KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Muhsin Özer, 17 Ağustos Marmara depreminin yıl dönümünü hatırlatarak, "Kurulduğu günden bu yana müdürlüğümüz depremin 0. dakikasına hazırlıklı olmak prensibi ile hareket etmektedir" dedi.

AFAD İl Müdürü Muhsin Özer, 17 Ağustos Marmara Depreminin yıl dönümü dolayısı yayımladığı mesajında, "Ülkemiz bulunduğu konum itibarı ile tarihin her döneminde büyük depremlere maruz kalmıştır. Bu durum deprem gerçeği ile yaşamamızın bir zorunluluk olduğu sonucunu doğurmaktadır. Kurulduğu günden bu yana müdürlüğümüz depremin 0. dakikasına hazırlıklı olmak prensibi ile hareket etmektedir. Bundan dolayı kurumumuz yaşanabilecek olası bir depremde can ve mal kaybını en aza indirmek, deprem sonrası tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşların organize bir biçimde hareket etmesini sağlamak ve yaraları hızlı bir şekilde sarmak için planlı bir şekilde çalışmaktadır. Bu amaçla deprem ve afet planları hazırlanmakta, deprem ve diğer afetlerde nasıl hareket edileceği hususunda eğitimler verilmektedir. Bu bağlamda 18. yıl dönümünü yaşadığımız Marmara Depremi başta olmak üzere tüm afetlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileriz" ifadelerini kullandı.

(HLD-MEF-Y)



17.08.2017 16:20:58 TSI

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