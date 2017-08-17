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AKUT'tan 17 Ağustos'ta deprem sergisi



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - AKUT Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezinde açtığı fotoğraf sergisiyle vatandaşlara deprem gerçeğini hatırlatarak deprem öncesi yapılması gerekenleri anlattı.

Forum Magnesia Alışveriş Merkezi AKUT fotoğraf sergisine ev sahipliği yaptı. 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde açılan sergide AKUT'un 17 Ağustos depremi de dahil olmak üzere depremler sonrasında yapılan kurtarma çalışmalarından fotoğraflar sergilendi. 40 fotoğrafın yer aldığı sergide ayrıca AKUT tarafından arama ve kurtarmalarda kullanılan araç gereçler de sergilendi. Ayrıca alışveriş merkezinin merdiven boşluklarına da kurtarmalar sırasında kullanılan sedyeler de asıldı.

Sergi hakkında bilgi veren AKUT Manisa Birimi Lideri Hakan Özcan, "Bugün buradaki etkinliğimizin amacı 17 Ağustos 1999 yılında Gölcük'te olan depremin yıl dönümünde bir fotoğraf sergisi açarak burada Manisalılara deprem farkındalığı kazandırmak. Vatandaşlar olarak depreme hazırlıksızız. Çok küçük bir araba alırken 5 tane ekspertize götürüyoruz. Paralar harcıyoruz. Ama bir deprem testi yaptırıp da bu ev kaç şiddetinde depreme dayanır sormuyoruz. Ardından o evde eşyaları koyup yaşamaya başlıyoruz. Onlar bir depremde devrilir mi, başımıza yıkılır mı, çocuklarımıza bir şey olur mu? bunun hesabını yapıp iki vidayla o eşyaları sabitlemiyoruz. Yıl boyunca okullarda öğrencilere, seminerlerde vatandaşlara bunları anlatıyoruz ama ciddi bir ilerleme göremiyoruz. Kıpırdanmalar başladı. Önceden daha da kötüydü. Git gide iyileşecek. 2017 yılı içerisinde 6 binin üzerinde öğrenciye, 17 tane okula, 3 tane siteye afet bilinçlendirme semineri verdik. Biz bu eğitimleri vermek için koşturuyoruz. Bize 'Bize de anlatın' şeklinde talepler gelmeye başladığı zaman 'Türkiye bu işi öğrenmek istiyor' diyeceğiz. Şu sıralar depremi unutmadık. 17 Ağustos'u unutsak da uzunca bir süredir Ege Bölgesi'nde ciddi bir hareketlenme var. Çok sık depremler oluyor. Deprem konusu hafızalarda var ama eyleme geçmiyoruz" dedi.

Sergiyi ziyaret eden Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi Müdürü Özgür Tekdemir ise, "Böyle bir sergiye ev sahipliği yapmak bizim için çok önemli. Çünkü ülkemiz deprem ülkesi. Şu sıralar da Ege Bölgesi'nde malum olduğu üzere çok sıklık deprem meydana geliyor. Biz de alışveriş merkezi yönetimi olarak AKUT Manisa ekibiyle birlikte vatandaşlarımıza deprem bilincini oluşturmak, vatandaşlarımızın deprem konusundaki duyarlılığını arttırmak amacıyla böyle bir sergiyi organize ettik. Bütün vatandaşlarımıza bu sergiyi gezerek AKUT'tan da depremde yapılması gerekenler konusunda bilgi almalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

(AY-Y)



17.08.2017 16:22:37 TSI

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