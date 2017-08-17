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İşitmen'den esnafa yapılandırma müjdesi



(Fotoğraflı)



Ramazan Kuyu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Yeni Besni Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Arif İşitmen, TESKOMB kooperatif takibine intikal etmiş ortak borçların yeniden yapılandırılacağını söyleyerek, "31 Temmuz 2017 tarihinden önce kredi borcu kooperatif takibine intikal eden esnaf ve sanatkarlar, 29 Eylül 2017'ye kadar başvurmaları halinde yeniden yapılandırmadan faydalanacaklar" dedi.

TESKOMB'un kooperatif takibine intikal etmiş ortak borçlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Arif İşitmen, "Bu yapılandırmanın kamunun alacaklarıyla bir ilgisi yok. Bu TESKOMB'un alacaklarıyla ilgili. 8 Ağustos itibarıyla TESKOMB'a bağlı kooperatiflerce uygulamaya başlanacak düzenlemeye göre, 31 Temmuz 2017 tarihinden önce kredi borcu kooperatif takibine intikal eden esnaf ve sanatkarlar, 29 Eylül 2017'ye kadar başvurmaları halinde yeniden yapılandırmadan faydalanacak. Borcun 12 aya kadar taksitlendirilmesi talep edildiği takdirde, asıl alacak tutarına taahhüt tarihinden itibaren yüzde 8 faiz oranı üzerinden 12 aylık basit faiz hesaplanacak. Asıl alacak tutarı ile hesaplanan faiz tutarı toplamı 12'ye bölünerek ilk taksit peşin tahsil edilecek. Borcun 24 aya kadar taksitlendirilmesi talep edildiği takdirde, asıl alacak tutarına taahhüt tarihinden itibaren yüzde 12 faiz oranı üzerinden 24 aylık basit faiz hesaplanacak. Asıl alacak tutarı ile hesaplanan faiz tutarı toplamı 24'e bölünerek ilk taksit peşin tahsil edilecek. 31 Temmuz 2017 tarihinden önce kredi borcu kooperatif takibine intikal eden esnaflarımızın bu yapılandırmadan yararlanmaları kendi menfaatlerine olacaktır" dedi.

(RK-LO-Y)



17.08.2017 16:22:47 TSI

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