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Sahada çalışan işçilerle amirleri il genelindeki hizmetleri değerlendirdi

17 Ağustos 2017 Perşembe, 16:25
Sahada çalışan işçilerle amirleri il genelindeki hizmetleri değerlendirdi
- Belediyenin çalışmaları personelle değerlendirildi

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, belediye personelleriyle bir araya gelerek kentte yapılan ve yapılacak olan çalışmaları değerlendirdi. Başkan Çiftçi, "Şehrimizi sevdiğimiz için bu şehrin geri kalmasına asla ve asla izin vermeyeceğiz" dedi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 13 ilçede yapılan çalışmalar düzenlenen personel toplantısında değerlendirildi. Büyükşehir Belediyesi Konferans salonunda düzenlenen toplantıya Şanlıurfa Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Genel Sekreter Yardımcısı Emin Özçınar, daire başkanları, şube müdürleri, birim müdürleri ile personeller katıldı. Genel Sekreter Yardımcısı Emin Özçınar, tarafından yapılan sunumda kent merkezi ve 13 ilçede yapılan proje ve yatırımlar anlatıldı.
Kentin gelişmesi ve büyümesi için herkesin özverili bir şekilde bağlı bulunduğu kurum ve birimde şehrin menfaatlerini gözeterek çalışması gerektiğini anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, şehri sevdikleri için şehrin geri kalmasına asla izin vermeyeceklerini belirterek," Hedefimizde şehrimizi geliştirmek var, bizler şehri temsil ediyoruz. Kimle temsil ediyoruz, İşçimizle, memurumuzla, teknik ekibimizle, yöneticilerimizle, meclis üyesi arkadaşlarımızla, seçilmişler, atanmışlar fark etmezsizin şehre gönül veren emek veren herkesle. Bu şehri hepimiz kullanıyoruz. Herkes kendi ilçesinde mutlu olursa biz başarılı olmuş oluruz. Bizim için halk önemli, halkımız ve insanımız önemlidir. Çünkü insanlarımızın emanetini taşıyoruz. Biz kendi bildiğimiz ve kendi hesabımızla burada değiliz. Bir görev verilmiş, bir emanet elde edilmiş bunu taşıyoruz ve bunun sorumluluğunu yürütüyoruz. Sorumluluk hepimizdedir. Vatandaş benim için çok ama çok önemlidir. Hanginiz hangi durumda halkımızla temasa geçtiğinizde kurumuna ve Şanlıurfa'ya yakışır bir şekilde onunla ilgilenir. Başarı doğruluktan, çalışmaktan ve doğru vizyondan gelir. Tüm kurumlar daha çok çalışmak için yarışmalı ve memleket öyle ilerler. Ama hepsini aşağı çekme noktasında bir yarış olursa hepsi hep birlikte kaybeder ve geri kalan şehir olur. Şehrimizi sevdiğimiz için bu şehrin geri kalmasına asla ve asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
(Şİ-LO-Y)

17.08.2017 16:25:30 TSI
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