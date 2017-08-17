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Malatyapark ödüle doymuyor



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Daha önce Hermes'den kazandığı 4 ödülle büyük ses getiren Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi ödüle doymuyor. Malatya Park son olarak Stivie'den 4 ödül daha aldı.

Dünyanın en prestijli ödül platformlarından olan Stivie Awards'dan,Yılın Küçük Bütçeli Pazarlama Kampanyası, En İyi Marka Deneyimi Etkinliği, Avrupa'da Yılın Sosyal Sorumluluk Programı ve Yılın Pazarlama Kampanyası kategorilerinde Bronz ödül'e layık görülen MalatyaPark, bir Anadolu AVM 'si olarak uluslararası platformlardaki başarısına bir yenisini daha kattı.

Bu yıl 14. sü düzenlenen Uluslararası İş Ödülleri Platformu Stivie'de her yıl 3 bin 500'den fazla proje değerlendirirken finale kalanlar ödüllendiriliyor.

Malatya Park'ın ödüle layık görüldüğü proje, yıl boyunca gerçekleştirilmiş olan bir dizi sağlıklı yaşam temalı aktiviteden oluşuyor.

2009 yılında hizmete giren, Malatya Girişim Grubu'nun yatırımcısı olduğu ve birçok önemli markaya ev sahipliği yapan Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi, AMPD tarafından 2010/2011 yılı "Yılın AVM"si ödülüne layık görülmüştü. Malatya Park, 2016 yılında da dünyanın önde gelen Pazarlama ve İletişim Profesyonelleri Derneği'nin yarışma platformu Marcom Awards'dan 3 platin, 2 Altın, Uluslararası İş Ödülleri platformu Stivie Awards'dan da 2 Gümüş-2 Bronz ödül aldı. Kazandığı ödüllere 2017'de de Hermes 'den 2 Platin, 2 Altın ve Stivie Awards'dan 4 Bronz ödül ekleyerek başarısını sürdüren Malatya Park toplamda 18 uluslararası ödül kazandı.

(BT-LO-Y)



17.08.2017 16:26:39 TSI

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