YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. ürk Ocakları'nda Korucuoğulları dönemi

Türk Ocakları'nda Korucuoğulları dönemi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Tokmak

BALIKESİR (İHA) - Türk Ocakları Balıkesir Şubesi 13. Olağan Genel Kurulu yapıldı. İki adayın katıldığı Olağan Genel Kurulda 74 oy alan Tahir Korucuoğulları başkan seçildi.

Türk Ocakları Balıkesir şube binasında yapılan olağan genel kurul saygı duruşu ve İstiklal marşı okunması ile başladı. Türk Ocakları Balıkesir Şube Başkanı İsmail Acar'ın aday olmadığı seçimli genel kurulda Tahir Korucuoğulları ve Kamil Ürer aday olarak katıldı. Divan Başkanlığını Mehmet Çalışkan'ın yaptığı genel kurulda faaliyet ve denetleme raporlarının okunması sonrası eski şube başkanı İsmail Acar bir konuşma yaparak, seçilecek adaylara başarılar diledi.

104 üyenin oy kullandığı seçimde Tahir Korucuoğulları'nın listesi 74 oy alarak Türk Ocakları Balıkesir Şubesi seçimlerini kazandı. Kamil Ürer 29 oy alırken 1 oyda boş çıktı.

Türk Ocakları Balıkesir Şubesi Yönetim Kuruluşu isimlerden oluştu: Başkan: Tahir Korucuoğulları üyeler; Prof. Dr. Tunay Karlıdere, Prof. Dr. Abdullah Soykan, Doç. Dr. Kamile Gülüm, Şükrü Şık ve Dr. Nizamettin Cengiz olarak oluştu.

Denetleme Kurulu: Cafer Uslu, Mustafa Girgin ve Metin Savaş

Genel Merkez Büyük Kongre üyeleri: Ebru Gülsoy, Tahir Korucuoğulları, İsmail Acar ve Mehmet Çalışkan'dan oluştu.

(HT-BD)



17.08.2017 16:27:25 TSI

NNNN

