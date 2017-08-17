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Tepebaşında yaz etkinlikleri sürüyor



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen yaz etkinlikleri 5 bin 630 öğrenci ile devam ediyor.

Yaz etkinlikleri, kültür-sanat, spor, kişisel gelişim ve bilim gibi birçok alanda çocuklara yönelik eğlenceli faaliyetler ile devam ediyor. "Yaz Çiz Boya Oyna" sloganı ile düzenlenen yaz etkinlikleri kapsamında çok sayıda dalda eğitim çalışması gerçekleştiriliyor. Çocukların yaz tatili dönemini daha verimli, sağlıklı ve eğlenceli bir şekilde geçirmesi amacı ile başlatılan etkinlikler kapsamında devam eden Sihirli Deneyler, Mutlu Boyalar ve Junior Survivor programlarında da renkli görüntüler ortaya çıkıyor. Tepebaşı Belediyesi 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikler yoğun katılım ile devam ederken, öğrencilerin hem bedensel hem de fiziksel gelişimine katkı sağlanıyor. Junior Survivor etkinliğine katılan 6-7 yaş grubu minik öğrenciler spor eğitmenleri tarafından kendileri için oluşturulan parkurları geçerek spor yapıyor. Spor salonunda yaşlarına uygun olarak tasarlanan minik engelleri geçen öğrenciler, zamanla yarışarak hızlı bir biçimde parkuru tamamlamaya çalışıyor.

Çocuklar resim yapmayı öğreniyor

Mutlu Boyalar etkinliğine katılan 6-12 yaşarası öğrenciler de eğitmenleri gözetiminde resim yapmayı öğreniyor. Eğitimlerde sulu boya yapma tekniklerini uygulayan çocuklar, resim çalışmalarının ardından ise hep birlikte çocuk şarkıları söyleyerek eğlenceli dakikalar geçiriyor.

Yaz etkinlikleri kapsamında düzenlenen programlardan bir diğeri olan Sihirli Deneyler'e katılan 7-8 yaşarası öğrenciler de bilimle keyifli bir tanışma yaşıyor. Uzman eğitmenler tarafından yapılan deneyleri ilk olarak gözleyen öğrenciler daha sonra yine eğitmenleri gözetiminde deneyler yapıyor.

Yaz Etkinlikleri ile spordan müziğe, danstan sanata, kişisel gelişimden bilime kadar pek çok branşta gelişime katkı sağlayarak, öğrencilerin yaz tatilini verimli bir şekilde geçirmesini sağlıyor. 3 Temmuz tarihinde başlayan 5 bin 630 öğrenci ile 37 farklı branşta devam eden etkinlikler 25 Ağustos tarihinde sona erecek.

(AS-Y)



17.08.2017 16:27:27 TSI

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