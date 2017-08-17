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Odunpazarı'nda '3'üncü Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı' yapıldı



(Fotoğraflı)



Selahattin Murathan Yıldırım

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı' yapıldı. Etkinliğe Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, seramik pişirimi konusunda ders alan minik öğrenciler, renkli görüntüler oluşturdu. Kazım Kurt, öğrencilerin tezgahını ziyaret ederek, kendileri ile bir süre sohbet etti. Etkinliğe katılan vatandaşlarla tek tek tokalaşan Başkan Kurt, çalıştay hakkındaki görüşlerini şu ifadelerle aktardı:

"Odunpazarı'nda seramik pişirimiyle ilgili çalışmaları sürekli hale getirmek istiyoruz. Bu yıl üçüncüsü düzenleniyor. Seramiğin hangi tekniklerle yapılabileceğini ortaya koyan bir çalışma. Uluslararası hocaların, Türkiye'den hocaların katıldığı ve her şeyden önemlisi halkın katıldığı bir çalışma olsun istiyoruz. Umarız Eskişehirliler de beğenir."

Öte yandan çalıştayda yapılan seramikler, 5 Eylül'de Odunpazarı Belediyesi Sıcak Cam Atölyesinden alınabilecek.

(MUR-Y)



17.08.2017 16:27:56 TSI

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