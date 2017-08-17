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Vali Kamçı'nın kurum ziyaretleri devam ediyor



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, kurum ziyaretleri kapsamında Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğini (KESOB) ve Kayseri Ticaret Borsasını ziyaret etti.

Ziyaretler kapsamında ilk olarak KESOB'u ziyaret eden Vali Kamçı'yı, KESOB'a gelişin de Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç ve oda başkanları karşıladı.

Esnaf ve Sanatkârlar olarak Sayın Vali Kamçı'yı ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Övüç, Odalar Birliği olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vali Kamçı'da sanayi ve ticaret şehri olan Kayseri'de esnaf ve sanatkârların önemine değinerek, Ahiliğin Ocağı olan bu teşkilatın, esnaflarımıza Ahilik Kültürü ve geleneği ile daha güzel hizmetler vereceğine inandığını belirtti.

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ziyaretinin ardından Kayseri Ticaret Borsasını ziyaret eden Vali Kamçı, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kayseri Ticaret Borsasına gelişinde Vali Kamçı'yı, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri karşıladı.

Vali Kamçı'ya Kayseri Ticaret Borsasının faaliyetleri ve ileriye dönük çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Ünlü, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Kamçı da, ilin önemli dinamiklerinden biri olan Ticaret Borsası'nın ilimizin ve bölgemizin ekonomik gelişimine sağladığı katkıya dikkat çekerek, Başkan Ünlü ve yöneticilere bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.



(SK)



17.08.2017 17:44:35 TSI

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