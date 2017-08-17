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Öğrenciler mutlu, aileler mutlu

17 Ağustos 2017 Perşembe, 16:28
Öğrenciler mutlu, aileler mutlu

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, 2017 LYS tercih sonuçlarının belli olmasının ardından kayıt işlemleri için şehrimize gelen üniversitelileri, açtığı bilgilendirme standları ile karşılamaya devam ediyor.
Gençlik Merkezi çalışanları Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali ve 19 Mayıs Gençlik Merkezi önüne kurulan öğrenci bilgilendirme standlarında öğrencileri içtenlikle karşılarken, hem gençleri hem de ailelerini her konuda bilgilendiriyor. Standa gelen öğrenciler ile aileleri de sıcak bir şekilde karşılandıkları uygulamadan ve gösterilen ilgiden oldukça memnun kalıyor. Eskişehir'e sabaha karşı adım atan öğrenci ve ailelerine, ayaklarının tozu ile "Eskişehir Kullanma Kılavuzu" kitapçığı takdim edilirken, şehirde ulaşımın nasıl sağlandığı, nerelerde yemek yendiği, nerelerde gezilebildiği, kültür-sanat çalışmalarının hangi noktalarda gerçekleştirildiği gibi konularda bilgi veriliyor.
Karşılaştıkları güler yüzlü ve sıcak kanlı ilgiden son derece hoşnut olan öğrenciler ve aileleri de Tepebaşı Belediyesi çalışanlarına teşekkürlerini iletiyor. Oğlunun üniversite kayıt işlemleri için Eskişehir'e gelen Mustafa Güven, "Sivaslıyız ve İstanbul'da ikamet ediyoruz. Oğlum burada okuyacak inşallah. Otobüsten daha iner inmez belediyenin bu hizmetiyle karşılaştık. Allah razı olsun. Eskişehir öğrenci şehri derlerdi. Nasıl olacak diye endişe ederdim hep. Gerçekten öğrenci şehriymiş. Yardımcı olan herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.
Bir diğer öğrenci babası Rıfat Erdemli de "Eskişehir'i tercih ettiği için memnun olmuştum. Rahat bir yaşam alanı bulacağını tahmin ediyorum. Onun için burayı tercih ettik. İstanbul'dan geliyoruz ve Eskişehir'e ilk kez geldik. Belediyenin ilgilenmesi de hoşumuza gitti. Teşekkürler" dedi.
4 sene boyunca Eskişehir'de öğrenim görecek olan Ayberk Maden ise "Eskişehir'e yeni geldim. Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi bölümünü kazandım. Böyle bir karşılama beklemiyordum. Eskişehir gerçekten güzel bir yer. Antalya'dan gelince sabah biraz soğuk geldi burası. Bu karşılamayla içim ısındı açıkçası, teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Bir diğer çiçeği burnunda üniversiteli Özge Karaca ise "Otobüsten ilk indiğim zaman 'Acaba biri arkadaşlarını mı karşılıyor' dedim. Çok hoş bir görüntüydü. Ben daha önce buraya gezmek için gelmiştim. Şimdi üniversite için geldim ve her şeyi farklı bir renkle görmeye başladım. Kitapçık gerçekten çok iyi olmuş, şehri tanımayanlar için kolaylık sağlıyor" dedi.
Özge Karaca'nın babası Muharrem Karaca da duygusal olduklarını ifade ederek, "Çok duyguluyuz. Kızım ilk kez bizden ayrılacak. Ama şehir çok güzel. Karşılanmak çok güzeldi. Kızımın mutlu olması da beni sevindirdi. Çok sıcak kanlı bir karşılama oldu. Eskişehirliler bir aile gibi kızımı ağırlayacak. Gözümüz arkada kalmayacak" sözlerini kullandı.
Çocuğunun kayıt işlemleri için Çorum'dan gelen bir diğer öğrenci annesi Gül Taşkıran da karşılamadan duydukları memnuniyeti ifade ederek, "Sıcak bir karşılama oldu. Eskişehir'e ilk kez geliyoruz. Uygulama dikkatimizi çekti, arkadaşlar yardımcı oldu" şeklinde konuştu.
(İHA-Y)

17.08.2017 16:28:39 TSI
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