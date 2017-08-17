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Yeşilyayla Mahallesi'nin tüm yollarına taş döşenecek

17 Ağustos 2017 Perşembe, 16:29
Yeşilyayla Mahallesi'nin tüm yollarına taş döşenecek

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi ilçe genelinde parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

Merkezefendi Belediyesi Karaman, Akkonak, İlbade ve Muratdede Mahallerinde başlattığı üst yapı çalışmalarının yanı sıra diğer bölgelerde de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yeşilyayla Mahallesi'nde parke taşı döşeme çalışmaları başladı. Mahallenin tüm sokakları yaklaşık 4 bin metrekare parke taşıyla döşenerek, vatandaşların tozlu yollardan kurtulması hedefleniyor.

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Bilindiği üzere dört büyük mahallemizde üst yapı çalışmalarına başladık.Burada olduğu gibi diğer mahallelerimizde de çalışmalarımız aynı şekilde devam ediyor. Şuan da Yeşilyayla Mahallemizde parke taşı döşeme çalışmalarına başladık. En kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayacağız. Şimdiden tüm mahalle halkımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.
(İA-Y)

17.08.2017 16:29:39 TSI
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