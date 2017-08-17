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AK Parti'de kongre süreci başlıyor



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - AK Parti Karabük İl Başkanı Timurçin Saylar, kongre sürecinin 19 Ağustos'ta start alacağını söyledi.

Ak Parti Karabük İl Başkanı Timurçin Saylar, kongre sürecinin başladığını belirterek, takvim hakkında bilgi verdi.

AK Parti'nin ilk kongresini 19 Ağustos Cumartesi saat 11.00'da Eflani'de yapacağını kaydeden Başkan Saylar, Eflani Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirilecek olan kongreye tüm partilileri davet etti. İkinci kongrenin yine aynı gün saat 16.00'da bir düğün salonunda Yenice İlçe Kongresi ile devam edeceğini belirten Başkan Saylar, sürecin Şubat 2018'de tamamlanacağını ifade etti.

Başkan Saylar, 20 Ağustos Pazar günü ise saat 13.30'da Safranbolu Öğretmenevinde Safranbolu teşkilatının kongresinin yapılacağına da değindi.

Birlik ve beraberlik içerisinde tüm kongrelerin gerçekleştirileceğini söyleyen Başkan Saylar," Kongre süreçlerimiz önceden olduğu gibi yine dostluk, birlik ve beraberlik içerisinde geçecek. Kongrelerimize davamıza gönül veren tüm hemşehrilerimiz davetlidir "dedi.

(YE-YE-Y)



17.08.2017 16:29:54 TSI

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