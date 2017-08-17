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Şanlıurfa'da 40 takımın katıldığı şehitler turnuvası sona erdi

17 Ağustos 2017 Perşembe, 16:30
Şanlıurfa'da 40 takımın katıldığı şehitler turnuvası sona erdi

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Şanlıurfa'nın en büyük aşiretleri arasında bulunan Şeyhanlılar Federasyonu tarafından 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen futbol turnuvasının final müsabakasına katıldı.
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci , 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen futbol turnuvasının final müsabakasına katıldı. Şeyhanlılar Federasyonu tarafından organize edilen ve 40 takımın katılım gösterdiği turnuva eleme usulüne göre yapıldı. Birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne olan futbol turnuvası final müsabakasıyla sona erdi. Özel bir halı sahada düzenlenen final müsabakasına Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Belediye Meclis Üyesi Bilal Tekatlı, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkan Yardımcısı Ali Malkoç, Şoförler Odası Başkanı Osman Karageçili, Saadet Partisi Eyyübiye İlçe Başkanı Hüseyin Dolap ile vatandaşlar katıldı.
"Spor barış, kardeşlik ve dostluk demektir"
Turnuvanın final töreninde konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, toplumsal olaylarla ilgili bu tarz turnuvaların düzenlenmesinin önemine değindi. Başkan Ekinci,"15 Temmuz Şehitleri anma adına yapılan bu turnuva çok anlamlı bir turnuvadır. Toplumsal olaylarla ilgili kamu kurum ve kuruluşlar bu tarz turnuvaları düzenler ve bunlara öncülük eder. Bunu bir sivil toplum kuruluşunun, hem de aşiretlerle ilgili bir kuruluşun yapması daha da anlamlıdır. Bundan dolayı ben federasyon başkanımızı ve yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Katılan 40 takımımız da şehitlerimizi bir anlamda anmış oluyorlar. Tabi spor, barış, kardeşlik, dostluk ve toplumsal olaylar ile ilgili hafızalara kazınacak şekilde faaliyetler yapmak demektir. Bu etkinlikten çok etkilendiğimi ifade etmek istiyorum"dedi
"20 spor salonunda 6000 genci sporla buluşturuyoruz"
Eyyübiye Belediyesi olarak sporu araç olarak kıldıklarını belirten Başkan Ekinci," Genç bir nüfusa sahip bir ilçe ve il olarak gençlerin kaliteli vakit geçirebilecekleri için en uygun araç spordur. Bugün de burada 40 takımın bir araya gelmesi ve 40 günü aşkın süren bir turnuva düzenlenmesi bir disiplini gerektirir, bir azmi gerektirir, fedakarlığı gerektirir. Bu anlamda bu turnuvada emeği geçen herkesi tebrik etmek gerekiyor. Hocalarımız ve hakemlerimizi de tebrik ediyoruz. Gelecek gençlerin diyoruz, ama bunu söylemlerde bırakmamamız lazım. Bunu uygulamaya koymak lazım. Eyyübiye Belediyesi olarak şuanda 20 spor salonunda 6 bin gencimiz salon sporları ile uğraşıyor. Bu gençlerimiz salonlarda sporu, kültürü, sanatı araç kılarak bu vatana, bu millete aidiyet duyguları yüksek birer nesil olarak yetişiyor. Bizler sporu, sanatı, kültürü araç kıldığımız ölçüde daha mutlu birer birey ve toplumlar olma yolunda mesafe kat etmiş oluruz. Ortak noktalarımızın çok olduğunun bilince geleceğe daha sağlam adımlar ile ilerleriz. Ben bir kez daha turnuvada emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Birinci olmak önemli ama katılmak da çok önemli. Bizler katılan tüm takımlarımızı birinci olarak görüyoruz" diye konuştu.
(Şİ-LO-Y)

17.08.2017 16:30:09 TSI
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