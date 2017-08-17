ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sağanak yağış Mucur'da bahçe duvarını yıktı

17 Ağustos 2017 Perşembe, 16:41
Sağanak yağış Mucur'da bahçe duvarını yıktı

(Fotoğraflı)

Abdurrahman Dulkadir
KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de dün etkili olan sağanak yağış sonrası biriken sel suları bir evin bahçe duvarını yıktı.
İlçe merkezinde bir saat etkili olan sağanak yağış sonrası Yenice Mahallesinde bulunan 350 metrekare alana sahip bahçe duvarı yağış sonrası oluşan toprak kayması ile yıkıldı.
İlçe Merkezinde bulunan birçok iş yerinin bodrum katları su dolarken İl Özel İdaresi ekipleri ve İlçe Belediye ekipleri tıkanan alanları açmak için çalışma başlattı.
(AD-EÖ-SK)

17.08.2017 16:41:24 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Halk Sağlığı Müdürlüğünden beslenmede su uyarısı
YEREL

HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNDEN BESLENMEDE SU UYARISI
Halk Sağlığı Müdürlüğünden beslenmede su uyarısı
YEREL

HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNDEN BESLENMEDE SU UYARISI
Asri mezarlık inşaatında son aşamaya gelindi
YEREL

ASRİ MEZARLIK İNŞAATINDA SON AŞAMAYA GELİNDİ
Yaz Kur'an Kursları sonra erdi
YEREL

YAZ KUR'AN KURSLARI SONRA ERDİ
Liselilerden Kırşehir Belediyespor'a destek
YEREL

LİSELİLERDEN KIRŞEHİR BELEDİYESPOR'A DESTEK
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Kendirli: &quot;Aday olmayacağım&quot;
YEREL

AK PARTİ KIRŞEHİR İL BAŞKANI KENDİRLİ: "ADAY OLMAYACAĞIM"
Tarım ve Hayvancılık fuarı açıldı
YEREL

TARIM VE HAYVANCILIK FUARI AÇILDI
Kamu hizmeti cezası alan yükümlüler geri dönüşüm hizmetlerinde istihdam ediliyor
YEREL

KAMU HİZMETİ CEZASI ALAN YÜKÜMLÜLER GERİ DÖNÜŞÜM HİZMETLERİNDE İSTİHDAM EDİLİYOR