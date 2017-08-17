YEREL HABERLER / KIRŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sağanak yağış Mucur'da bahçe duvarını yıktı

Sağanak yağış Mucur'da bahçe duvarını yıktı



(Fotoğraflı)



Abdurrahman Dulkadir

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de dün etkili olan sağanak yağış sonrası biriken sel suları bir evin bahçe duvarını yıktı.

İlçe merkezinde bir saat etkili olan sağanak yağış sonrası Yenice Mahallesinde bulunan 350 metrekare alana sahip bahçe duvarı yağış sonrası oluşan toprak kayması ile yıkıldı.

İlçe Merkezinde bulunan birçok iş yerinin bodrum katları su dolarken İl Özel İdaresi ekipleri ve İlçe Belediye ekipleri tıkanan alanları açmak için çalışma başlattı.

(AD-EÖ-SK)



17.08.2017 16:41:24 TSI

NNNN

