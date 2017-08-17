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Başkan Cabbar'dan kurban bağışı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - 2017 yılı Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanını yurt içi ve yurt dışındaki muhtaçlara ulaştırmak üzere Develi Müftülüğü tarafından Cumhuriyet Meydanında kurban standı açıldı.

Standı ziyaret edere vekâletle kurban standına bağışta bulunan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Maddi durumu elveren hemşerilerimi bu hayır kervanına katılmalarını diliyorum. Rabbim yaptığımız ve yapacağımız hayırlarımızı kabul buyursun" dedi.

Başkan Cabbar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile yürütülen 217 yılı vekâlet yoluyla kurban kesim programına iştirak eden bağışçılarımız adına Türkiye Diyanet Vakfı Develi Şubesi aracılığı ile ilçemizde; ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere 49 hisse, sığınmacı ailelere dağıtılmak üzere 35 hisse, yatılı Kur'an Kursuna verilmek üzere 56 hisse olmak üzere toplam 140 hisse kurban kestirilecektir. Kurban bedelleri yurtiçi 850 TL, yurtdışı: 600 TL olarak İlçe Müftülüğünde ve Cumhuriyet Meydanında kurulan stantta kabul edilmektedir."

(SK)



17.08.2017 16:47:19 TSI

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