FETÖ/PYD'nin Çine yapılanması davasında 8 tahliye
(Fotoğraflı)
Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Aydın'da devam eden FETÖ/PYD soruşturması kapsamında örgütün Çine yapılanmasının yargılandığı davada verilen kararla 8 tutuklu sanık tahliye edildi.
Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesinde hafta başından bu yana devam eden örgütün Çne yapılanması davasında sanıkların ve avukatların savunmalarının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Aydın cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PYD soruşturması kapsamında açılan örgütün Çine yapılanmasına yönelik görülen davada açıklanan ara karar ile tutuklu bulunan A.R.A, F.K, E.A, A.A, F.K, M.Y, R.G, M.A serbest kaldı.
Duruşma 20 Kasım 2017 tarihine ertelendi.
(OD-MB-Y)
17.08.2017 16:48:37 TSI
NNNN