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Çatak Gençlik Merkezi açıldı



(Fotoğraflı)



Gökhan Murat Göktürk

VAN (İHA) - Van'ın Çatak ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla 'Gençlik Merkezi' açıldı.

Düzenlenen açılış törenine Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, kurum amirleri, gençler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışın ardından Akgül, gençlik merkezinde bulunan bilardo, langırt, masa tenisi gibi oyunları gençlerle birlikte oynadı. Gençlik merkezinin Çatak'taki gençlerin serbest zamanlarını değerlendirebilecekleri yer olduğunu belirten Akgül, "Çatak Proje Ekibi sadece sosyokültürel alanda değil her anlamda kendini geliştiren bir proje ekibidir. Çataklı gençlerimizin hayatlarının en güzel günlerini dolu dolu geçirecekleri, spor aktivitelerine rahatlıkla katılabilecekleri gençlik merkezi açılışı, Çatak için hayırlı uğurlu olsun. Gençlerimiz artık kahve köşelerinde çürümeyecekler. Burada bilardo, langırt, masa tenisi gibi oyunları oynayabilecekler. Gençlerimiz bizim parıldayan yıldızımızdır" dedi.

Gençlik merkezinin ilçeye farklı bir renk getireceğini dile getiren proje koordinatörü Hamdi İnan ise, "Proje ekibinin gayretli çalışmaları ile daha modern bir hale gelecek olan merkezimiz; kültür, sanat ve sportif faaliyetlerin merkezi olacaktır. Desteklerinden dolayı Kaymakamımız ve Başkan Vekilimiz Hacı Asım Akgül'e proje ekibi adına teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

(MSA-Y)



17.08.2017 16:56:09 TSI

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