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600 metrekarelik dev Türk bayrağı yenilendi



(Fotoğraflı)



Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Yeniköy Mahallesi'nde bulunan 600 metrekarelik dev Türk Bayrağı'nın bakımını gerçekleştirdi.

Yeniköy Merkez Mahallesi'nde Başiskele'ye hakim bir noktada parke taşlarıyla özel bir alanda oluşturulan 30 metre genişliğinde ve 20 metre yüksekliğindeki Türk Bayrağı kırmızı ve beyaz renkleri yenilendi. Belediye ekipleri, bayrağın etrafını su tankeriyle yıkayarak boyama çalışması yaptı. Çalışma ile hava koşulları nedeniyle rengi aşınan parke taşları boyanarak yenilendi.

(MG-GY-Y)



17.08.2017 16:58:43 TSI

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