YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Şirin Türkiye 3.'sü Edanur'u makamında ağırladı

Başkan Şirin Türkiye 3.'sü Edanur'u makamında ağırladı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Antalya'da düzenlenen minikler Taekwando Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 3.sü olan Edanur Uluman'ı makamında ağırlayarak elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti.

Antalya'da 2 bin 500 sporcunun katıldığı minikler Taekwando Türkiye Şampiyonasında Türkiye 3.'sü olan Edanur Uluman'ı ile antrenörü Cengiz Akbey ve uluslararası hakem Şerif Yıldırım'ı makamında ağırlayarak tebrik eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Edanur'a Şubat ayı içerisinde düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda başarılar diledi. Edanur'un Türkiye 3.'sü olmasından dolayı mutlu ve gururlu olduğunu ifade eden Başkan Şirin "Edanur kızımızın Antalya'da yaklaşık 2 bin 500 sporcunun katıldığı turnuvada Türkiye 3.'lüğünü elde ettiği haberini aldığımızda mutluluk duyduk ve gururlandık. Edanur Turgutlu'nun gururu oldu. Bizler de Turgutlu Belediyesi olarak kendisinin her daim destekçisi olacağız. Şubat ayı içerisinde düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda da kendisine başarılar diliyorum. Oradan da derece ile döneceğinden şüphemiz yok. Allah yolunu bahtını açık etsin. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Edanur Ulaman'ın antrenörü Cengiz Akbey ise, kendilerini ağırlayan Başkan Şirin'e teşekkür ederek, "Belediye Başkanımız Turgay Şirin'e verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Edanur'un azmi ve çok çalışması bizlere bu başarıyı getirdi. Şimdi önümüzde Avrupa Şampiyonası var ve şimdiden çok sıkı bir şekilde hazırlanmaya başladık. Edanur'un Avrupa Şampiyonası'ndan da derece ile döneceğine inanayoruz" dedi. Türkiye 3.'sü Ednaur Uluman'ı tebrik eden Başkan Şirin kendisine hediye takdim ederek başarı dileklerinde bulundu.

(AY-Y)



17.08.2017 16:59:49 TSI

NNNN

