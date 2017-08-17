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Darıca'ya kapalı pazar müjdesi



Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - Darıca Belediyesi, kapalı sabit pazar projesini hayata geçiriyor.

Darıca Belediyesi tarafından, cadde ve sokaklarda kurulan semt pazarlarının yerine çok amaçlı, üstü kapalı ve modern bir şekilde planlanan sabit pazar projesinin proje çalışmaları tamamlanırken, çalışmalara önümüzdeki günlerde start verilecek. Üst katı tamamen kapalı olarak hizmet verecek olan binanın alt katına ise 360 araç kapasiteli otopark yapılacak. Mimarisiyle göz kamaştıran ve kentin önemli alanlarından Darıca Cami Mahallesi'nde bulunan otopark alanına yapılacak olan Kapalı Semt Pazarının kurulmasıyla birlikte pazartesi ve Perşembe günleri kurulan pazar yerlerinin buraya taşınması planlanıyor.

(MG-GY-Y)



17.08.2017 17:00:30 TSI

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