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Yaz tatilini değerlendiren öğrenciler hünerlerini sergiledi



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Nurhan İçmez

TOKAT (İHA) - Tokat'ta yaz tatilini değerlendiren öğrenciler hünerlerini düzenledikleri programda sergiledi.

Tokat Belediyesi Karşıyaka Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezinde yaz tatilini değerlendirmek için düzenlenen kuaförlük, resim, el sanatları, pasta çırağı, gitar vb. kurslara katılan öğrenciler hünerlerini sergiledi. Öğrencilerin yaz kursu etkiliğine katılan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, çocuklarla birlikte ebru yaptı. Tek tek stantları gezerek çocukların çalışmalarını inceleyerek bilgi alan Başkan Eroğlu, ayrıca Karşıyaka Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezinde Kur'an-ı Kerim kursunu tamamlayan minik öğrencilere katılım sertifika törenine katıldı.

Başkan Eroğlu, ilahiler, dualar ve Kur'an-ı Kerim okuyan minik öğrenciler ile kursa katılan ninelere katılım sertifikalarını takdim ederek tebrik etti. Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezlerinin adeta bir okul gibi hizmet verdiğinin altını çizen Başkan Eroğlu,"Bu merkezlerimize gelerek kurslara katılmak suretiyle el becerisi kazananların yanı sıra yaz aylarında evlatlarımızda bu kurslardan istifade ediyor. Yaklaşık 1.5 aylık kurslarda eğitim alan çocuklarımız çok güzel sunumlar yaptılar. Açılan kurslarda kısa sürede gitar çalmayı öğrenen öğrencilerden, el becerisi kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Ayrıca Kur'an-ı Kerime geçen çocuklarımız ilahiler, sureler okudu. El becerileri ile ilgili olarak ebru sanatı, pastacılık öğrenen, kuaför kursuna gelerek bir çok sanatı öğrenen çocuklarımızla beraber olmaktan son derece mutlu olduk. Kısa sürede çocuklar birçok şeyi öğrenmişler. Hem anneleri hem kendileri halk eğitim merkezi ile yürüttüğümüz güzel işlere imza atmışlar. Bu da yapılan işin ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor. Bizlerde bundan son derece mutlu oluyoruz" diye konuştu.

Karşıyaka Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezinde açılan 33 kursa 743 kursiyerin katıldığı kaydedildi.

(Nİ-UY-Y-)



17.08.2017 17:03:31 TSI

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