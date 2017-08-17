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Ev kiralamak isterken 500 lirasından oldu



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de ev kiralamak isteyen vatandaş, kendisini mal sahibi olarak tanıtan kişi tarafından 500 lira dolandırıldı.

Olay, Eskibağlar Mahallesi Kumlubel Sokak'ta yaşandı. Y.İ.D. (22) isimli vatandaş, kendisini ev sahibi olarak tanıtan ve ismini P. olarak söyleyen şahsın evini kiralamak için anlaştı. Şahıs anahtar ile kapıyı açarak 1+1 evi daireyi gezdiren dolandırıcı şahıs, ardından aylık 500 lira olan kira bedeli ile kontratı yaptı. Daha sonra kiraladıkları binaya gelen Y.İ.D. ve S.P. (23), binada karşılaştıkları bir şahsın dairenin kendisine ait olduğunu ve günlük olarak başkalarına kiraladığını söylemesini üzerine şok yaşadılar. Şahsın verdiği telefona ulaşamayan talihsiz vatandaşlar, şikayetçi oldular.

(MSY-Y)



17.08.2017 17:03:45 TSI

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