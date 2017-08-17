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Başkan Bakıcı ve Milletvekili Eldemir'den DSİ Bölge Müdürü Gül'e ziyaret



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, beraberindeki Bilecik AK Parti Milletvekili Halil Eldemir ve Bozüyük AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin ile birlikte Eskişehir Devlet Su İşleri(DSİ) 3. Bölge Müdürü Murat Gül'ü ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde DSİ Genel Müdürlüğü Proje İnşaat Daire Başkan Yardımcılığı görevinden Eskişehir DSİ 3.Bölge Müdürlüğü görevine atanan Murat Gül'e nezaket ziyaretinde bulunan Milletvekili Eldemir ve Başkan Bakıcı, Gül'e görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar dilediler. Bozüyük'teki kanal çalışmaları ve su kaynaklarındaki problemler konusunda istişarelerde bulunulan ziyaretin sonunda Başkan Bakıcı ziyaretin anısına Bölge Müdürü Gül'e plaket takdim etti.

(FSİ-Y)



17.08.2017 17:04:34 TSI

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