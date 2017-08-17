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Vali Çeber, yatırımları inceledi



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Karabük Valisi Kemal Çeber, kentte yatırımı devam eden inşaatlarda bir dizi incelemelerde bulundu.

Vali Çeber, ilk olarak 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesinde inşaatı devam eden 112 Çağrı Merkezi Hizmet binasını gezerek incelemelerde bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hasan Çırakoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Özel İdaresi teknik personeli ile birlikte yüklenici firma yetkililerinden inşaatın durumu ve bitiş tarihi ile ilgili bilgiler alan Çeber, inşaatın en kısa sürede tamamlanarak hizmet vermeye başlamasını istedi.

Vali Çeber, daha sonra 75. Yıl, Bahçelievler ve Cumhuriyet mahallelerinde milli eğitimle ilgili temel eğitim programının uygulanabileceği muhtelif alanları beraberinde Milli Eğitim Müdürü Ali Köse ve Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun ile birlikte gezerek incelemelerde bulundu.

Çalışmaları inceleyen Çeber, Karabük'ün eğitimde oldukça önemli bir yerde olduğunu belirtti. Bunu disiplinli bir çalışma ve eğitim kadrosuna borçlu olduklarını aktaran Çeber, öğrencilerin yeni, güzel ve modern eğitim yuvalarında eğitim almalarının hedeflendiğini, bununla ilgili çalışmalarıın sürdüğünü belirtti.

(YE-YE-Y)



17.08.2017 17:05:31 TSI

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