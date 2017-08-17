Kendisini polis olarak tanıttığı yaşlı kadının 9 bin TL'sini almaya çalışırken kıskıvrak yakalandı
GİRESUN (İHA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde kendisini polis olarak tanıttığı yaşlı kadının 9 bin TL'sini almaya çalışan dolandırıcı suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Bulancak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ilçe merkezinde yaşlı bir bayanın dolandırılmaya çalıştığı ihbarı gelmesi üzerine polis ekipleri belirtilen adrese giderek Z.Y. isimli yaşlı bayandan 9 bin TL'yi almaya gelen Ö.Y. isimli şahıs gözaltına alındı. Z.Y. polis ekiplerine verdiği ifadesinde "Ev telefonunu arayan şahıs kendisini Savcı olarak tanıttı. Yürütülen bir soruşturma gereği evde bulunan altın ve paralar üzerinde parmak izi alınması gerektiğini bu yüzden gönderilen polis memuruna evde bulunan bütün altınları ve paraları teslim etmem istendi. Parmak izi alma işleminden sonra paraların iade edileceğini söyledi. Ben altınım olmadığını ancak 9 bin lira param olduğunu söyledim. Kısa süre sonra tanımadığım bir şahıs paraları almaya geldi. Bu esnada da siz geldiniz" dedi.
Şüpheli Ö.Y. işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(RY-ÖS-Y)
17.08.2017 17:08:19 TSI
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