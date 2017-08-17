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Sivas Belediyespor lige hazırlanıyor

17 Ağustos 2017 Perşembe, 17:09
Sivas Belediyespor lige hazırlanıyor

(Fotoğraflı)

Uğur Yiğit
SİVAS (İHA) - Sivas Belediyespor Ankara Kızılcahamam kampında yeni sezona hazırlanıyor.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sivas'ı temsil edecek olan yeşil-beyazlı ekip lige hazır olduğunu gösterdi. Ankara'daki ilk hazırlık maçında Nazilli Belediyespor'u 3-1 mağlup eden Sivas Belediyespor, Darıca Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Yeşil-beyazlı ekip İran'ın BF Tractor Sazi takımını da 9-0 yendi. Yaklaşık iki haftadır Ankara Kızılcahamam'da bulunan Sivas Belediyespor, Ankara Ostim Stadyumun'da Buğsaş A.Ş ile oynayıp kampı tamamlayacak. Ankara kampının ardından futbolculara 21 Ağustos'a kadar izin verilecek. Futbolcular bu tarihten itibaren 27 Ağustos'ta Sancaktepspor ile oynanacak ligin ilk maçına Sivas'ta hazırlanacak.
Teknik direktör Serdar Bozkurt, Ankara kampında futbolcuların ve takımın genel durumunu değerlendirme imkanı bulduklarını belirterek, Kızılcahamam'da sürdürülen lig hazırlıklarının takım için faydalı geçtiğini söyledi.
(UY-Y-)

17.08.2017 17:09:35 TSI
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