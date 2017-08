YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Manisa, İzmir fuarına hazır

MANİSA (İHA) - Bu yıl 86. kez düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) 18 Ağustos'ta kapılarını açıyor. 27 Ağustos'a kadar sürecek uluslararası organizasyonda Manisa Büyükşehir Belediyesi de standıyla yer alacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl onur konuğu olarak yer aldığı İzmir Enternasyonal Fuarı'na bu yıl da standıyla renk katmaya hazırlanıyor. Onur konuğu ilin Muğla, onur konuğu ülkenin Rusya olacağı, organizasyonda ana tema ise 'enerji' olarak belirlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi Kültürpark'ta düzenlenecek fuarda, Hol 3'teki 100 metrekarelik standıyla Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerle buluşacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Manisa'nın tanıtımına katkı sağladığımız her mecra bizim için çok önemli. Özellikle İEF gibi köklü ve büyük bir organizasyonda bir kez daha yer alacağımız için mutluyuz. Manisa'yı merak eden, Manisa'yı seven ve çalışmalarımızdan haberdar olmak isteyen herkesle fuardaki standımızda buluşmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.

