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Yunusemre Belediyesinden e-Belediye hizmeti



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi, cep telefonu ve tabletler ile uyumlu çalışabilen yeni e-belediye uygulamasıyla hizmeti artık daha işlevsel ve modern hale getirdi.

Yunusemre Belediyesi'nde yapılan çalışma ile cep telefonu ve tabletler ile uyumlu çalışabilen yeni e-belediye uygulaması artık daha işlevsel. Belediyenin resmi sitesi üzerinden vatandaşların belediyeye gelmeden Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam beyanlarını verebileceğini dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, çalışmaya ilişkin bilgi verdi. Başkan Çerçi açıklamasında; "Vatandaşlarımız kurumumuza gelmeden artık beyanda bulunabilecek, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam beyanlarını e - belediyeye üye oldukları takdirde verebilecek. Ayrıca beyannameye ilişkin vergileri de yine e-belediye üzerinden ödeyebilecek. Yeni e-belediye uygulamamız kapsamında ayrıca dilekçe veya şikâyet oluşturabilmek, oluşan dilekçe ve şikayetlerin hangi adımda olduğunu görebilmek, e-imzalı belgelerin doğrulanabilmesi, eski makbuzların görüntülenmesi, nikah rezervasyonlarının görüntülenmesi, işyeri ruhsatını sorgulayabilmek ve nöbetçi eczane sorgulaması mümkün olacak. Amacımız özellikle şehir dışında yaşayan ya da çalışma koşulları nedeniyle belediyemize gelemeyen vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamasının önüne geçmek, günlük hayatlarını kolaylaştırmak" diye konuştu.

(AY-Y)



17.08.2017 17:29:10 TSI

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