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Vali Güvençer'e bağ bozumu daveti



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MANİSA (İHA) - Manisa Yörük Türkmen Derneği Başkanı Arif Kurtoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i ziyaret ederek 17 Eylül'de düzenleyecekleri 1. Bağ Bozumu ve Yörük Şölenine davet etti.

Manisa Yörük Türkmen Derneği Başkanı Arif Kurtoğlu ziyarette yönetim kurulu üyelerini tanıştırarak dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kurtoğlu, "Derneğimiz 09 Eylül 2016 yılında kuruldu. Yörük kültür camiasında gönüllü kültür elçisi olmak, birlik beraberlik için kurulduk. 1 yıldan bu yana Türkiye'nin çeşitli illerinde, ilçelerinde, yaylalarında yapılan şenliklerine Manisa Yörükleri ve Türkmen Derneği olarak Manisa'yı ve Manisa'nın kirazını, üzümünü, Spil Dağını, Mesir Macununu tanıtmak amacıyla her yere gidiyoruz. Amacımız, İlimiz için gönüllü kültür elçiliği yapmak. Bizde 17 Eylül Pazar günü Manisa İli Şehzadeler İlçesi Sancaklıiğdecik Mahallesinde geniş kapsamlı 1. Bağ Bozumu ve Yörük Şöleni düzenleyeceğiz. Türkiye'nin 81 ilinden, Kuzey Kıbrıs'tan, Azerbaycan'dan misafirimiz gelecek. 5 bin kişi ile 7 bin kişi arası büyük bir organizasyona yönetim kurulumuzla imza atmak istiyoruz" diye konuştu.

Kurtoğlu, şenlikte kortej yürüyüşü, mehteran konseri, halk müziği konseri, halkoyunları ve halk ozanlarının yer aldığını söyledi.

Vali Güvençer de ziyaretleri nedeniyle Başkan Kurtoğlu ve dernek yönetimine teşekkür ederek genç bir dernek olmalarına rağmen önemli çalışmalar yaptıklarını belirtip, başarılar diledi. Vali Güvençer, programının müsait olması durumunda şenliğe katılmaktan mutluluk duyacağını da sözlerine ekledi.

(SC-Y)



17.08.2017 17:21:24 TSI

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