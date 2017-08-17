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Güngör: "Korku ve paniğe kapılmayın"



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Boğaziçi Kandilli Rasathanesi Temel Afet Bilinçlendirme Eğitmeni Turgay Güngör, Milaslı vatandaşların olası afet anında korku ve paniğe kapılmaması gerektiğini kaydetti.

Gökova Körfezi'nde 21 Temmuz tarihinde yaşanan 6.7'lik depremin ardından, Milas'ta son günlerde şiddetli artçılar hissedilmeye başlandı. Milaslıların deprem öncesi ve sonrasında neler yapması gerektiğiyle ilgili bilgilendirmek amacıyla, bir radyoda; Boğaziçi Kandilli Rasathanesi Temel Afad Bilinçlendirme Eğitmeni Turgay Güngör'ün konuşmacı olarak katıldığı bir canlı yayın gerçekleştirildi.

Deprem ve Afet eğitimi hakkında, Milaslı dinleyicilere konuşan Güngör, aynı zamanda Nuriddin Erdoğan'ın depremle ilgili hazırladığı sorulara da açıklık getirdi.

Youtube ve facebook üzerinden canlı olarak yayınlanan radyo programı, dinleyiciler tarafından oldukça yoğun ilgi gördü.

Güngör, radyo programında afetin ne olduğunu açıkladı. Açıklamalarına devam eden Güngör, Milas'ın birinci deprem kuşağı bölgesinde yer aldığına değinerek; "Milas, konum itibariyle 1. deprem bölgesinde yer almaktadır. Ama maalesef ki birinci derecede deprem kuşağında olmasına rağmen burada depremle ilgili hiçbir eğitim faaliyeti yok. Bu çok yanlış bir durumdur. Ülkemizde deprem öldürmez, yaşadığımız binalar öldürür" dedi.

Afet çantası oluşturmanın öneminin altını çizen Güngör, "Herkesin bir afet çantası oluşturması lazımdır. İlk 72 saatte, afet yönetimi olmalıdır. Çünkü herkes afet anında kendi can derdine düşer. Hazırlamış olduğunuz afet çantası, kapınıza en yakın konumda olmalıdır. Dışarı çıkarken kolayca bulup, alabilmeniz için. Her oda için küçük çapta afet çantaları hazırlayın. Bu afet çantaları; başucunuzda ve odada kolayca ulaşabileceğiniz yerde olmalıdır. Afet çantası 300-400 lira arasındadır. Bunlar küçük rakamlardır. Afet çantanızın içine; su, yiyecek, kullandığınız ilaçları koyun. Afet kurtarma ekipleri gelene kadar, kendi yaşamınızı idame ettirmeniz için afet çantası gereklidir. Bugüne kadar binlerce eğitim verdim. Ama hala afet çantası konusunda bir bilinç oluşmadı halkımızda. Biz ne kadar eğitim versek de "Bize bir şey olmaz" düşüncesiyle insanlarımız hareket ediyor. Afet çantası hayat kurtarır. Kullanılmamış eski çantalarınız veya çocuklarınızın okul çantaları bile olabilir."diye kaydetti.



Deprem anında panik yapılmaması gerektiğini ifade eden Güngör, korkuyla hareket edilmemesinin çok önemli olduğunu söyleyerek: "Deprem sırasında panik yapmayın. Panik yapıldığında, yanlış davranışlara yöneliriz. Örneğin Japonya'da meydana gelen bir büyük depremde, 1 kişi hayatını kaybetti. O kişi de deprem sırasında paniğe kapılarak pencereden atlayan bir Türk'tü. Deprem anında; deprem başladığı zaman kesinlikle balkona ve pencerelere koşmayalım. Asansörle aşağıya inmeye çalışmayalım ve merdiven boşluklarına gitmeyelim. Merdivene doğru koşmayalım. Ev ve iş yerinde; tespit edilen sağlam masa ve koltukların olduğu yerde uzanalım. Çök-Kapan-Tutun veya cenin pozisyonu alabiliriz. Sabitlenmiş eşyaların yanına gidebiliriz. Yani enkazın içerisinde hedef küçültmeliyiz. Artçı sarsıntılarla da bunu yapmamız gerekiyor. Artçı sarsıntılar bir müddet devam edecek. Bunların pratiklerini yapmalıyız." şeklinde konuştu.

(DL-MB-Y)



17.08.2017 18:12:48 TSI

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