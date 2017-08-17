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Kadının bıçakladığı adam hastaneye kaldırıldı



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de çıkan kavgada bir kadın tarafından bıçaklanan adam hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri OSB 6. caddede meydana gelen olayda, A.D. ile E.K. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada E.K. isimli kadın yanında bulunan bıçak ile A.D.'ye saldırdı. Bacağından aldığı bıçak darbesi ile yaralanan A.D., sevk edilen ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Cinayet büro ekipleri de olayın ardından E.K.'yı gözaltına aldı.

(AG-SK)



17.08.2017 17:23:24 TSI

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