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Çocuklara animasyon film izletildi



(Fotoğraflı)



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Siirt Belediyesi, "Sosyal ve Kültürel" projeler kapsamında İl Müftülüğüne bağlı Kur'an Kursu öğrencilerine, Hazreti Muhammed'in hayatını anlatan animasyon filmi izletildi.

Çocukların büyük ilgiyle izlediği animasyon filminde, Hazreti Muhammed'in yaşadığı hayattan bazı olaylar, Allah'a olan bağlılığı, takva ve iman şartlarının konuları ile insanlığın gerektirdiği örf ve adetler anlatıldı. Siirt Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen programa, Siirt Belediye Başkan Yardımcısı Yener Tanık ve İl Müftülüğü temsilcileri katıldı.

(MND-MP-Y)



17.08.2017 17:29:06 TSI

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