YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bozüyük Belediyesi itfaiyesinden vatandaşlara deprem bilgilendirme standı

Bozüyük Belediyesi itfaiyesinden vatandaşlara deprem bilgilendirme standı



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 18. yıl dönümünde Bozüyük Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantta vatandaşlar olası bir doğal afet ve deprem durumunda yapılması gerekenler konusunda bilgilendirildi.

Bozüyük Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurulan bilgilendirme standında alanlarında uzmanlaşmış ekipler kullandıkları ekipmanların yanı sıra, çeşitli ortamlarda deprem anında birey olarak yapılması gerekenleri ve özellikle evlerde alınması gereken önlemleri vatandaşlara anlattı. Geçmişte yaşanan Marmara ve Van depremleri örnek gösterilerek alınması gereken önlemlerin alınması durumunda sonuçların çok daha farklı olabileceğine dikkat çeken itfaiye ekipleri, önemli olanın böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında ne yapılması gerektiğinin çok iyi bilinmesi olduğunu belirttiler.

Bozüyük Belediyesi itfaiyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stant gün boyu ziyaretçilerini ağırlarken, tüm vatandaşlarımızı deprem konusunda çok dikkatli ve bilinçli olmalarını rica ediyoruz.

(FSİ-Y)



17.08.2017 17:29:18 TSI

NNNN

