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Midyat'ta Kur'an kursları kapanış töreni yapıldı

17 Ağustos 2017 Perşembe, 17:35
Midyat'ta Kur'an kursları kapanış töreni yapıldı

(Fotoğraflı)

Tayfun Demir
MARDİN (İHA) - Mardin'in Midyat ilçesinde Kur'an kursları kapanış programı düzenlendi.
Midyat'ta Müftülüğe bağlı camilerde 9 hafta boyunca verilen Kur'an kursları tamamlandı. Kursların tamamlanması nedeniyle program düzenlendi. Hacı Kasım Altunkaya Camisi'nde düzenlenen törene Kaymakam Hüseyin Tekin, eşi Merve Tekin, İl Müftüsü İsmail Çiçek, İlçe Müftü Vekili İdris Yıldırım, kuran kursu talebeleri ve din görevlileri katıldı.
Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilaveti okumasıyla başlayan programda konuşan Müftü Çiçek, "Kur'an'ın güzel okunması gibi doğru anlaşılması da önemli. Rabb'im Kur'an'ı en güzel okuyan, en güzel biçimde anlayan, hayatına taşıyanlardan eylesin" dedi.
Program, öğrenciler tarafından ilahiler okunmasıyla sona erdi.
(TD-MP-Y)

17.08.2017 17:35:29 TSI
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