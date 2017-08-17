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Palandöken Belediyesinin yaptığı ilçe emniyet müdürlüğü göz kamaştırdı

17 Ağustos 2017 Perşembe, 17:39
Palandöken Belediyesinin yaptığı ilçe emniyet müdürlüğü göz kamaştırdı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Palandöken Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasını Erzurum'daki yerel ve yaygın basına tanıtan Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Palandöken ilçesinde hizmetlerin aralıksız devam edeceğini söyledi.
Tamamlanan Palandöken İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, yaklaşık 3 milyon 500 bin liraya mal olan binanın bir hafta içerisinde teslim edileceğini ve Eylül ayında hizmete gireceğini belirterek, "Palandöken İlçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallemiz de inşaatına 2016 yılında başladık ve çok kısa bir sürede yani 90 iş gününde İlçe Emniyet Müdürlüğümüz bitirdik. İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binamız 4 kat,1 bloktan oluşuyor. Yaklaşık bin 800 m2 kapalı bin metrekare açık alana sahip. İhale bedeli yaklaşık 3 milyon 500 bin liraya mal oldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası ilçemizin nüfusu, personel sayısı, polise intikal eden olay sayısı, ilçemizin büyüme hızı, güvenlik riskleri, değişen şartlar ve teşkilatın hızlı büyümesi göz önünde bulundurularak modern, vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde projelendirilmiştir. Ayrıca engelli vatandaşların ihtiyaçlarına göre gerekli düzenlemeler yapılmıştır" diye konuştu.
"Milletimizin bekası için göğsünü siper eden bu vatan evlatlarımız olan Emniyet Teşkilatımıza ne yapsak azdır" diyen. Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, "Palandöken ilçesinde olması gereken İlçe Emniyet Müdürlüğümüz Yakutiye ilçe sınırlarında hizmet vermekte. Bu da çalışma ortamını zorlaştırıyor. Kurumlararası yaptığımız işbirliği neticesinde Palandöken Belediyesi olarak yapımını üstlendiğimiz bu yeni hizmet binasıyla ilçemize gelen emniyet personeli en güzel şekliyle güzel bir ortamda çalışma olanağı bulacak. Milletimizin huzurunu, güvenliğini sağlayan kolluk kuvvetlerimizin çağdaş, modernin ve günümüzün gereksim olan fiziki yapıları tamamlanmış hizmet binalarında daha sağlıklı görev yapacakları inancımız her zaman tam olmuştur. Bu nedenle bu yeni ilçe emniyet hizmet binamız başta ülkemize, teşkilatımıza, milletlimize, şehrimize ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Bu vesile ile bu vatan uğruna canlarını seve seve veren bütün şehitlerimizi bir kere daha rahmetle anıyor, ailelerine başsağlığı diliyorum ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.
(ERZ-AA-Y)

17.08.2017 17:39:20 TSI
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