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Kızılay'ın kurban bağışına bir destek de Başkan Ergün'den



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MANİSA (İHA) - Türk Kızılay'ının 'Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası'na' bir destek de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'den geldi. Türk Kızılay'ı Manisa Şube Başkanı Cemal Kahraman ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ni makamında konuk eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kurban vekaletini Türk Kızılay'ına verdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türk Kızılay'ı Manisa Şube Başkanı Cemal Kahraman ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ni makamında konuk etti. Türk Kızılay'ı Manisa Şube Başkanı Cemal Kahraman, ziyaretlerinin sebeplerinin Türk Kızılay'ının 'Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası'na' destek talebinde bulunmak olduğunu söyledi. Yıl boyunca mazlumun sofrasına girmeyi amaçladıklarına dikkat çeken Kahraman, "Kurban etlerinin 800 gramlık kavurma ve kıyma şeklinde paketlemesi yapılıyor. Yıl boyunca sağlıklı bir şekilde kurban etlerini ihtiyaç sahipleri tüketebiliyor" dedi

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, "Her sene Türk Kızılay'ına ve Türk Silahlı Kuvvetleri Vakfına kurban vekaletinde bulunuyorum. Bu sene de Türk Kızılay'ına yurt içine kurban vekaletimi veriyorum. Allah bağışımızı kabul etsin" dedi. Konuşmaların ardından Başkan Ergün, Kahraman'ın elinden bağış makbuzunu aldı.

(SC-Y)



17.08.2017 17:41:55 TSI

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