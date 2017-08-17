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AK Parti İl Başkanı Göksel, gündemi değerlendirdi



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SAMSUN (İHA) - AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hafta başında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı sade bir organizasyonla partilerinin 16. kuruluş yıldönümünü kutladıklarını hatırlatan İl Başkanı Göksel, teşkilat çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

"AK Parti'de siyaset yapmak onur ve gurur kaynağıdır" diyen Muharrem Göksel, "Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Ağustos 2001'de başlattığı bu kutlu yürüyüşün neferi olmaktan gurur duyuyorum. Hafta başında Ankara Sincan Harikalar Diyarı'nda partimizin kuruluşunun 16. yılını coşkuyla kutladık. Kutlamalarda görüldü ki, AK Parti'de siyaset yapmak bir ayrıcalıktır. Burada olmak, davaya ve ideallere hizmet etmek beni mutlu ediyor" dedi.

2002 Kasım'da milletin verdiği oylarla iktidar olan AK Parti ile Türkiye'nin büyük atılımlar yaptığını belirten Göksel, "2001'de başlayan AK Parti davamızın bugün 16. yılını kutluyoruz. Cumhurbaşkanımız 16. yıl kutlamalarında sözlerine 'AK Parti davası binlerce yıllık davaya dayanıyor. AK Parti gece gündüz çalışan bir partidir. Dava sahibi herkes gibi çalıştık çalışıyoruz. Gazi Mustafa Kemal ile başlayan Cumhuriyet döneminin iddiasını taşıyan bir partiyiz. Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, enerjide, sporda, toplu konutta ve diğer alanlarda hayata geçirdiğimiz hizmetlerle milletimizin gönlünü kazandık. Küresel rekabette iddialı bir hale geliyoruz' diyerek başladı. Bizler de AK Parti teşkilatları olarak bu düsturla vatanımıza, milletimize hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bu kutlu dava, vatanına, milletine, bayrağına âşık insanların bir araya gelerek kurdukları, ilerleyen süreçte de Türkiye'nin makûs kaderini değiştiren ve şimdi Türkiye'yi, daha güçlü ve dünyada söz sahibi haline getiren bir davadır" diye konuştu.



"AK Parti omuzlarına yük alanların partisidir"

AK Parti'nin 11 milyon üyeye sahip büyük bir aile olduğunu söyleyen Göksel, "AK Parti'ye kuruluştan bu güne kadar emek veren, gönül veren, teşkilatımızın en üst kademesinden en alt kademesine kadar herkese bizler de sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. AK Parti büyük bir ailedir. Aramızda kırgınlıklar, dargınlıklar olabilir ancak dava bilinci bu durumun üstesinden geliyor. AK Parti'de küslük olmaz. AK Parti, davaya ve ideallere yük bindirenlerin değil; dava için, teşkilatlar için, vatan için, millet için, bayrak için omuzlarına yük alanların partisidir. Davaya ihanet edenlerin, davanın omuzlarına yük bindirenlerin, birbirini suçlayanların, hizmet için emek vermeyenlerin AK Parti'de yeri yoktur. AK Parti Samsun Teşkilatları olarak biz, bu davaya baş koymuşuz. İl teşkilatımız, ilçe teşkilatlarımız, mahalle teşkilatlarımız, sandık kurullarımız gece gündüz demeden çalışmalarını yürütüyor. Ancak dava bilinci olmayanlar, yalnızca konuşuyor ve yapılanları eleştiriyorlar. Biz bunun doğru bir hareket olmadığı kanaatindeyiz" şeklinde konuştu.



"Erdoğan'ın gelişi heyecan oluşturdu"

Partilerinde yaşanan değişimin, bir tazelenme hareketi olduğunu vurgulayan Göksel, "Partimiz kuruluşundan 15 ay sonra iktidar olmuş ve 15 yıl boyunca girdiği tüm seçimleri kazanmıştır. Partimiz, 15 yıl boyunca liderimizin önderliğinde birçok badire atlatmış ve önemli sınavlar vermiştir. Partimiz ve ülkemiz bunca imtihanla karşı karşıya kalmışken, en büyük dayanağımız, birlik ve beraberliğimiz olmuştur. Birlik ve beraberlik ruhundan da asla taviz verilmemiştir. 15 Temmuz hain darbe girişiminin püskürtülmesinde, birlik ve beraberliğimizin yanı sıra teşkilatlarımız da asli rol oynamıştır.16 Nisan sonrası liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden partimizin başına geçmesi ile birlikte, 'Yeni Atılım Dönemi'ne girilmiştir. Bu kapsamda partimizin tüm kademelerinde tazelenme süreci başlamıştır. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın değişim ve yenilenmeye yönelik söylemleri kişisel değil, ilkeseldir. AK Parti'nin ilke ve değerlerinden uzaklaşanlarsa yorgun olanlardır. Partimizin içinde bulunan yenilenme, bir bayrak değişimidir. Yaşanacak değişim, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bir tasfiye değildir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı partimize Genel Başkan olarak geri dönüşü ise, parti programlarında ve teşkilatlarda heyecan uyandırmış ve ivme kazandırmıştır" ifadelerini kullandı.



"Kongre sürecimiz devam ediyor"

Kongre süreci ve teşkilat çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Göksel, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "AK Parti'de demokrasi kültürünün en önemli örneklerinden birisi de kongrelerdir. Genel Merkez'den ilçe teşkilatlarına kadar her kadememiz, kongrelere değer vermekte ve bu kongrelerin demokrasi şöleni olduğunu bilmektedir. Kongrelerimiz bu güne kadar birlik ve beraberlik içerisinde yürütülmüştür. Şimdi önümüzde çok önemli bir süreç var. AK Parti ilçe ve il kongrelerimiz 2018 yılının şubat ayına kadar tamamlanacak. Bizim kongrelerdeki en büyük temennimiz partimizde birlik ve beraberlik ortamının oluşmasıdır. Biz, birlik ve beraberliğin ön planda olması noktasında demeçler verirken, basında il başkanlığına ve ilçe başkanlıklarına adayların olduğu haberlerini okumaktayız. Elbette ki adaylar olacaktır. Ancak kongre süreci şuan delegelerin seçilmesi aşamasındadır. Henüz adaylarla ilgili süreç başlamamışken bu tip açıklamalar, partimizi ve kongre sürecini yıpratıcı açıklamalar yapmak doğru değildir. İl başkanı ya da ilçe başkanı olmanın yolu karalama kampanyalarından ya da dedikodu yapmaktan veya teşkilatları yıpratmaktan geçmez. Bunları yaparak başkan olacağını zannedenler, sadece ve sadece davaya, partimize ve hatta kaderi AK Parti'yle bütünleşmiş ülkemize zarar vermekten başka bir şey yapmazlar. Bu şekilde haddini aşan kişilerde hiçbir zaman davamızın ve partimizin içinde kalamayacaklarını öğrenmelidirler. Ben bu süreçte herkesi aklıselime ve sükûnete davet ediyorum."



"Durmak yok, yola devam"

Makamların gelip geçici olduğuna dikkat çeken Göksel sözlerini şöyle tamamladı: "AK Parti'de istişarenin önemini herkes bilmektedir. AK Parti İl Başkanlığı ya da ilçe başkanlıkları için adaylar istişareler ve mülakatlar neticesinde belirlenir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, biz birlik ve beraberlikten yanayız. AK Parti'de görev almak gönüllülük esasına dayanır. Delegelerden alınan oylarla partiye ve millete hizmet edersiniz. Makamlar gelip geçicidir. AK Parti'de bir genel başkan, bir il başkanı ya da bir ilçe başkanı gider yerine yenisi gelir. Bu bir bayrak yarışıdır. Ancak eskisi asla kenara çekilmez. Davaya hizmetini devam ettirir. Önemli olan milletimize hizmet etmektir. AK Parti'li, parti ikbalini kendi ikbalinin önünde tutan kişidir. Davası, memleketi, bayrağı, ezanı için hiç çekinmeden gerekirse canını veren kişi demektir. Biz bu davanın neferleriyiz. Yılmadan, yorulmadan yolumuza devam edeceğiz. Durmak yok yola devam."

(SAM-SLH-Y)



17.08.2017 17:47:52 TSI

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