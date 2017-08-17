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Vali Çeber, POMEM'i ziyaret etti

17 Ağustos 2017 Perşembe, 19:43
Vali Çeber, POMEM'i ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Yasin Erdem
KARABÜK (İHA) - Karabük Valisi Kemal Çeber, Polis Meslek Eğitim Merkezini (POMEM) ziyaret etti.
POMEM Müdürü Mahmut Karabulut, Müdür Yardımcıları ile Şube Müdürleri tarafından karşılanan Vali Çeber, şeref defterini imzaladıktan sonra Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde gerekleştirilen faaliyetler ve eğitimler hakkında bilgiler alarak, eğitim alanlarında bir süre öğrencilerle sohbet etti.
Vali Çeber, polisliğin onurlu ve kutsal bir meslek olduğunu ifade ederek, "Polis adaylarımız, burada sıkı ve disiplinli bir şekilde eğitimlerine devam ediyorlar, bu eğitimin sonunda devleti temsil eden bir konuma ve sorumluluğa ulaşacaklar. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlarken vatanı ve milleti ile ülkenin bölünmez bütünlüğünü, Cumhuriyetin temel değerlerini korumakla da yükümlüler, oldukça zor bir o kadar da onurlu bir görev burada aldıkları eğitim ile bu sorumluluğu yerine getireceklerine inanıyorum" dedi.
(YE-YE-Y)

17.08.2017 19:43:19 TSI
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