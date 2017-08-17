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Başkan Vekili Öztürk'ten mahalle ziyareti



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Aşağı ve Yukarı Bakraçlı mahallelerini ziyaret etti.

Başkan Vekili Cemil Öztürk, hizmetlerin her noktaya ulaşması ve vatandaşın sorunlarının yerinde incelenmesi amacıyla bu kez Aşağı ve Yukarı Bakraçlı mahallelerini ziyaret etti. Aşağı Bakraçlı'da tadilatı yapılan bir taziye evinde incelemelerde bulunan Öztürk, sonrasında Yukarı Bakraçlı'daki Yedi Kilise'ye giderek incelemelerde bulundu.

Her iki mahallenin muhtarlarıyla görüşmeler yapan ve sorunlar hakkında bilgi alan Öztürk, vatandaşların da taleplerini dinleyerek çözümleri için gerekenlerin yapılacağını belirtti. Mahallelerdeki Kur'an kurslarını da ziyaret eden Öztürk, çocuklarla sohbet ederek, hediyeler verdi.

(MSA-Y)



17.08.2017 17:49:53 TSI

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