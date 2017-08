YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Asya ve Şimşek'ten STK'lara ziyaret

Asya ve Şimşek'ten STK'lara ziyaret



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Şimşek'le birlikte sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Yaklaşan 26 Ağustos Malazgirt Meydan Muharebesi kutlamaları öncesi çeşitli sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden Başkan Feyat Asya, etkinliklere Muşluları davet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını ifade eden Başkan Asya, "1071 ruhunu hep birlikte yaşatacağız" dedi.

Kutlamalara hep birlikte destek verilmesini isteyen Başkan Asya, "Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Meydan Muharebesi'nin kutlamaları, bu yıl çok görkemli düzenlenecek. Kutlamalara Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere kabine üyelerimiz ve on binlerce vatandaşımız katılacak. Kutlamaları, bize yakışır bir şekilde sahiplenmeliyiz. Hepimiz seferber olmalıyız. Daha birkaç yıl öncesine kadar Malazgirt kutlamalarının üst düzeyde kutlanmadığından şikayet ediyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımız, Malazgirt kutlamalarını himayelerine aldı ve bir Çanakkale gibi gösterişli kutlamalar düzenlenecek. Bu kutlamaların her yıl aynı şekilde düzenlenmesini istiyorsak, 1071 ruhunda atalarımızın kenetlendiği gibi, bugün de hepimiz kenetlenmeliyiz" diye konuştu.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek de, Malazgirt kutlamalarına sahip çıkılmasını istedi. Cumhurbaşkanının törene katılmasının büyük bir avantaj getireceğini dile getiren Şimşek, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Muş'a ve Malazgirt'e verdiği önemi bize göstermiş oldu. 26 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanımız, kabine üyeleriyle birlikte Malazgirt'e gelecek. Tabi beraberlerinde on binlerce misafirimiz de orada olacaktır. Bize yakışacak şekilde ev sahipliği yapmalıyız. Malazgirt'e gidip, projelerimizi, taleplerimizi iletmek için bu bir fırsattır" diye konuştu.

