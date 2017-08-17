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Tutak Canlı Hayvan Pazarına ve Et Entegre Tesisine kavuşuyor

17 Ağustos 2017 Perşembe, 17:56
Tutak Canlı Hayvan Pazarına ve Et Entegre Tesisine kavuşuyor

(Fotoğraflı)

Kenan Çakır
AĞRI (İHA) - Tutak Kaymakamlığı ve İlçe Belediyesince yapımına başlanılan ve kısa zamanda tamamlanması hedeflenen Canlı Hayvan Pazarı ve Et Entegre tesisi yapımına başlandı.
Tutak Kaymakamı ve İlçe Belediye Başkan V. Erkan İsa Erat, "Canlı hayvan Pazarında tüm hayvan hareketleri pazar girişinden itibaren dezenfeksiyon ünitesinden başlayarak barınma, alım- satım ve kesim süreçleri boyunca sağlık ve hijyen açılarından kontrol altına alınacaktır. Hayvan hastalıklarının başında gelen ve sıkça rastlanan Sığır Çiçeği, Koyun Keçi Vebası, Şap hastalığı, parazitler veya diğer olumsuzluk yaratacak durumları önceden belirlemek için gerekli tedbirler alınacaktır. Sonradan çıkabilecek sorunların da önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Canlı Hayvan Pazarı ve Et Entegre Tesisinin ilçemize yapılmasında desteklerini esirgemeyen Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan'a teşekkür ediyor, Tutak Kaymakamlığı ve İlçe Belediyesi olarak minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.
(KÇ-AA-Y)

17.08.2017 17:56:56 TSI
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