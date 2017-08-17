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İlahiyat Fakültesi taşınmak için gün sayıyor



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Esentepe Kampüsündeki yeni binasına taşınmaya hazırlanıyor.

Adapazarı Ozanlar Mahalles'inde 1994 yılından beri eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren İlahiyat Fakültesinin mevcut binası eskimiş, kapasite olarak ihtiyacı karşılayamayacak duruma gelmişti. SAÜ İlahiyat Fakültesi, 2016 yılında Esentepe Kampusünde yapımına başlanan yeni binasına taşınmak için gün sayıyor. Yeni binanın inşaatı büyük ölçüde tamamlandı. İnce işçilik ve çevre düzenlemeleri devam eden bina yeni eğitim öğretim yılında hazır olacak. Uzaktan eğitim ve lisansüstü ile beraber yaklaşık 4 bin öğrenciye hizmet veren fakülte, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılına yeni binasında başlayacak.



"Kendi elektriğini üretecek"

Yeni binada çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, modern teknoloji kullanılarak yapılan binanın kurulacak panellerle kendi elektriğinin bir kısmını kendisinin üreteceğini ve daha pek çok teknik özellikleri barındıracağını söyledi. Yeni binanın Sakarya Üniversitesinin adına yakışır bir mekan olacağını dile getiren Rektör Elmas, "Öğrencilerimiz kampüsün çeşitli sosyal imkanlarından yararlanma fırsatı bulacaklardır. Fakültemizin kampüse taşınması, İlahiyat Fakültesi hoca ve öğrencilerinin üniversitemizin diğer birimleriyle etkileşimine olumlu katkıda bulunacak. Özellikle Kampüs Cami ve Külliyesi merkezli aktivitelerin daha zengin ve nitelikli bir içerik kazanmasına yardım edecek" dedi.



"15 bin metrekare kapalı alana sahip"

İlahiyat Fakültesinin yeni binasının yaklaşık 14 bin metrekare kapalı alana sahip olacağı ve 5 bitişik bloktan oluşacağı bilgisini veren Prof. Dr. Elmas, "Binada ayrıca müstakil bir kantin ve 270 kişilik konferans salonu bulunacak. Ses yalıtımlı hazırlık sınıfları bulunan ve pek çok teknolojik yenilik barındıran binanın çevre düzenlemesi ile beraber kampüs içerisinde örnek bir konsept oluşturacak" diye konuştu. Nisan 2016'da ihalesi yapılan ve aynı yılın Mayıs ayında inşaatı başlayan SAÜ İlahiyat Fakültesinin yeni binası, proje kapsamında çevre düzenlemesi ve altyapı imalatları da dahil olmak üzere 8 bin 988 metrekare açık alana sahip. Proje A, B, C, D ve E blokları, Konferans Salonu ve Teshin Merkezi olmak üzere 7 bloktan oluşuyor. Fakültenin çevre düzenlemesinde ise 100 araçlık otopark, bin 100 metrekare iç bahçe alanı ve 6 bin 136 metrekare açık alan yer alıyor. Proje bünyesinde 67 adet öğretim görevlisi odası, 23 adet 50 kişilik sınıf, 312 kişilik konferans salonu, 333 metrekare alana sahip kütüphane, birer adet öğrenci temsilci odası, öğrenci kulübü, tiyatro, çalıştay salonu, stüdyo odası ve seminer odası bulunuyor" diye konuştu.

(RŞ-



17.08.2017 17:58:01 TSI

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