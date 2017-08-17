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Kültür Park personeli eğitimini tamamladı, sertifika aldı



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ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Belediyesi Kültür Park'ta görevli personele yönelik düzenlenen eğitim programlarını tamamlayanlara sertifikaları Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz tarafından verildi.

Elazığ Belediyesinin kaliteli hizmet verilmesi amacıyla Kültür Park personeline yönelik olarak düzenlediği "Etkili İletişim Stratejileri ve Beden Dili" eğitim programına katılan 'kişisel gelişim, diksiyon ve vücut dili' eğitimleri alan personeller için sertifika töreni düzenlendi.

Kültür Park Mamurat-ül Aziz salonunda gerçekleşen sertifika törenine, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, EBUAŞ Genel Müdürü Fahri Canpolat, Kişisel Gelişim Uzmanı Şebnem Bıçak, Kültür Park İşletme Müdürü Yaşar Kara ve eğitimi tamamlayan personel katıldı.

Kültür Park'ın Elazığ'ın tanıtımında çok büyük bir paya sahip olduğunu belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz," Gelen ziyaretçilere karşı sergilediğimiz davranış şekli Elazığımızı yansıtıyor. Özellikle il dışından gelen ziyaretçilerle doğru iletişim teknikleri kullanarak hizmet edilmesi çok önemli.Kültür Park'ın şehrin nabzının attığı bir merkez. Burada çalışan personelin ziyaretçiler üzerinde olumlu etki bırakmak sorumluluğuyla hizmet etmeleri gerekir" dedi.

Daha sonra Başkan Yanılmaz, eğitimi başarı ile tamamlayan personellere sertifikalarını verdi.

(HİV-Y)



17.08.2017 17:58:36 TSI

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