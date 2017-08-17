Akyazı'da bayram hazırlıkları başladı
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SAKARYA (İHA) - Akyazı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı vesilesi ile çalışmalarını hızlandırdı.
Akyazı Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünce çalışması sürdürülen bordür temizliği bakım ve onarım çalışmaları hızlandı. Kurban Bayramı için yapılan temizliklerde çarşı içinde bordürlerin mavi beyaza boyanması ilçeye hoş bir hava kattı. Temizlik ve boyama işlemlerinin bitmesi ile yol çizgilerinin de beyaza boyanması ilçeye ayrı bir güzellik kazandıracak. Akyazı Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Kurban Bayramının yaklaşması ile çalışmalarımızı hızlandırdık. Yeni renklerle Akyazı'da bulunan bordürleri yeni bir görünüme kavuşturduk. Mezarlık temizlik çalışmalarımızı da hızlandırdık. Daha güzel bir Akyazı için çalışıyoruz" denildi.
(RŞ-
17.08.2017 17:59:33 TSI
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