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17 Ağustos 1999 depremine özel tatbikat



(Fotoğraflı)



Ergin Yıldız

EDİRNE (İHA) - Edirne özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çalışan personele, veli ve öğrencilerine 17 Ağustos 1999 yaşanan Gölcük depreminin yıl dönümü nedeniyle, deprem tatbikatı yapıldı. Kurum binasındaki çalışan personel, veli ve öğrencilere, deprem anı 30 saniyelik alarmla haber verildi.

Edirne Özel Arda Özilke Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucu Müdürü Serkan Bilgin, konuyla ilgili açıklamada, "Bundan 18 yıl önce 17 Ağustos 1999'da Türkiye en karanlık günlerinden birini yaşadı. Saniyeler içerisinde yaşanan faciada binlerce insan hayatını kaybetti. Devletimiz ve milletimiz, bütün zor ve acılı günlerde olduğu gibi bu felakette de birlik ve beraberlik için yaralarını sardı. Bu depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Kurum olarak deprem bilincini arttırmak adına kurum personelimizle bir adım atmış bulunmaktayız. Sivil savunma amirimiz Yasemin Pilatinkol'un eşliğinde gerekli ekiplerimiz kurulmuş. Bu ekiplerimize kurum içinde gerekli hizmetiçi eğitim ile hem de ilgili makamların eğitimleriyle bilgileri güncel tutulmaktadır. Bu acı günlerin unutulmaması, büyük kayıplar yaşanmaması ve gerekli önlemlerin alınabilmesi için düzenli olarak deprem bilgilendirme tatbikatları yapılmaktadır. Bu bilinçle çalışan personelimiz veli ve öğrencilerimize bu bilgilerini aktararak bu durumlarda neler yapabileceklerini öğretmektedir. Her yıl olduğu gibi bugünü hatırlatmak için temsili olarak kurumumuzda deprem anı 30 saniyelik alarmla haber verildi. Tüm personel ve öğrenciler güvenli olacak şekilde "çök, kapan, tutun" yöntemiyle kendini korudu. Deprem sarsıntısı bittikten sonra en üst kattan başlayarak kat sorumluları eşliğinde bina boşaltıldı. Yoklama yapılarak bina içinde kalan olup olmadığı kontrol edildi. Temsili olarak bina içerisinde kalan öğrenci ve öğretmen kurtarma ekibi tarafından güvenli şekilde bina dışarısına çıkartıldı. Toplanma alanına geçildi, gerekli önlemler alındı. Ve tatbikatımız başarıyla tamamlandı. Deprem kuşağında yaşayan bizlerin bu felaketlerden gerekli dersleri çıkarmış olmamızı ve hiçbir zaman bu felaketleri unutmamızı diliyorum" dedi.

(EY-MEF-Y)



17.08.2017 18:00:06 TSI

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